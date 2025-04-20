20 апреля 2025

Новый куратор медиаблока правительства ХМАО вступил в должность. Фото

Экс-пиарщик «Газпром нефти» Гнедин назначен замдиректора депполитики ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост начальника управления массовых коммуникаций ХМАО получил экс-пиарщик «Газпром нефти» Алексей Гнедин
Пост начальника управления массовых коммуникаций ХМАО получил экс-пиарщик «Газпром нефти» Алексей Гнедин Фото:

Новый куратор медиаблока правительства ХМАО Алексей Гнедин вступил в должность. Он получил пост замдиректора депполитики после ухода Галины Липатовой, как и предполагали источники URA.RU. Его фото появилось на сайте окружного правительства.

«Гнедин Алексей Александрович. Заместитель директора — начальник Управления массовых коммуникаций», — указано на портале властей Югры.

Гнедин прекрасно знаком со спецификой всех трех регионов «тюменской матрешки». Он работал журналистом ОТРК «Югра» в нулевых, затем переехал на Ямал. Последние годы жил в Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало о грядущем назначении Гнедина на должность главы медиаблока правительства Югры. Инсайд агентства подтвердился.

Фото Алексея Гнедина появилось на сайте окружного правительства
Фото Алексея Гнедина появилось на сайте окружного правительства
Фото:

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Новый куратор медиаблока правительства ХМАО Алексей Гнедин вступил в должность. Он получил пост замдиректора депполитики после ухода Галины Липатовой, как и предполагали источники URA.RU. Его фото появилось на сайте окружного правительства. «Гнедин Алексей Александрович. Заместитель директора — начальник Управления массовых коммуникаций», — указано на портале властей Югры. Гнедин прекрасно знаком со спецификой всех трех регионов «тюменской матрешки». Он работал журналистом ОТРК «Югра» в нулевых, затем переехал на Ямал. Последние годы жил в Тюмени. Ранее URA.RU сообщало о грядущем назначении Гнедина на должность главы медиаблока правительства Югры. Инсайд агентства подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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