Новый куратор медиаблока правительства ХМАО Алексей Гнедин вступил в должность. Он получил пост замдиректора депполитики после ухода Галины Липатовой, как и предполагали источники URA.RU. Его фото появилось на сайте окружного правительства.
«Гнедин Алексей Александрович. Заместитель директора — начальник Управления массовых коммуникаций», — указано на портале властей Югры.
Гнедин прекрасно знаком со спецификой всех трех регионов «тюменской матрешки». Он работал журналистом ОТРК «Югра» в нулевых, затем переехал на Ямал. Последние годы жил в Тюмени.
Ранее URA.RU сообщало о грядущем назначении Гнедина на должность главы медиаблока правительства Югры. Инсайд агентства подтвердился.
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