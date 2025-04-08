Место куратора медиаблока правительства ХМАО прочат пиарщику «Газпром нефти» Алексею Гнедину. Источники URA.RU называют его наиболее вероятным сменщиком покинувшей пост замдиректора окружного департамента внутренней политики Галины Липатовой.
«Он прекрасно знаком со всеми тремя регионами „тюменской матрешки“ — карьеру в медиа он начинал в Югре, позже перешел в окружное правительство. Потом перебрался на Ямал, последние годы живет в Тюмени. Гнедина считают самым вероятным кандидатом на замену Липатовой», — отмечает инсайдер.
Гнедин работал журналистом в ХМАО. При первом губернаторе Александре Филипенко отвечал за международные связи в депинформполитике. После прихода к власти Натальи Комаровой возглавлял в Югорске телеканал «Норд». Затем переехал в Ноябрьск, где руководил пиар-службой «Ноябрьскнефтегаза», дважды избирался депутатом гордумы от «Единой России». В 2022-м отказался от мандата и переехал в Тюмень, где отвечал за корпоративные коммуникации в другой дочке «Газпром нефти».
В беседе с журналистом агентства Гнедин отказался комментировать возможное назначение. Он пояснил, что продолжает работу в дочернем предприятии «Газпром нефти» — «Меретояханефтегазе» — и отвечает за корпоративные коммуникации предприятия.
В департамент внутренней политики отправлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало об отставке экс-куратора медиаблока правительства ХМАО Галины Липатовой. Ставленница арестованного экс-замгубернатора Алексея Шипилова ушла в отпуск с последующим увольнением.
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