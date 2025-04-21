В Кургане объявили конкурс на пост главного архитектора

В администрации города Кургана объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника управления архитектуры и градостроительства. Первый этап конкурса запланирован на 12 мая 2025 года. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана.
«Объявить и провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы — начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана», — написано в постановлении. Квалификационные требования к кандидатам включают наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее двух лет. Кандидаты должны обладать знаниями законодательства РФ, Курганской области и города Кургана, а также умением работать с современными информационными технологиями и руководить коллективом.
Также среди требований отмечается, что претенденты должны знать структуру и полномочия органов местного самоуправления, нормативные правовые акты, регламентирующие служебную деятельность, правила охраны труда и противопожарной безопасности. Необходимы навыки делового общения, ведения переговоров, подготовки официальных документов и использования современных средств обработки информации. Кроме того, кандидат должен уметь планировать и координировать управленческую деятельность, руководить подчиненными и публично выступать.
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