В Кургане объявили конкурс на пост главного архитектора

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Первый этап конкурса на должность архитектора запланирован на 12 мая 2025 года
Первый этап конкурса на должность архитектора запланирован на 12 мая 2025 года Фото:

В администрации города Кургана объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника управления архитектуры и градостроительства. Первый этап конкурса запланирован на 12 мая 2025 года. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана.

«Объявить и провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы — начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана», — написано в постановлении. Квалификационные требования к кандидатам включают наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее двух лет. Кандидаты должны обладать знаниями законодательства РФ, Курганской области и города Кургана, а также умением работать с современными информационными технологиями и руководить коллективом.

Также среди требований отмечается, что претенденты должны знать структуру и полномочия органов местного самоуправления, нормативные правовые акты, регламентирующие служебную деятельность, правила охраны труда и противопожарной безопасности. Необходимы навыки делового общения, ведения переговоров, подготовки официальных документов и использования современных средств обработки информации. Кроме того, кандидат должен уметь планировать и координировать управленческую деятельность, руководить подчиненными и публично выступать.

Ранее URA.RU рассказывало о бывшем курганском архитекторе Александре Ивлеве. Молодой урбанист проработал на посту около четырех месяцев.

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В администрации города Кургана объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника управления архитектуры и градостроительства. Первый этап конкурса запланирован на 12 мая 2025 года. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана. «Объявить и провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы — начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана», — написано в постановлении. Квалификационные требования к кандидатам включают наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее двух лет. Кандидаты должны обладать знаниями законодательства РФ, Курганской области и города Кургана, а также умением работать с современными информационными технологиями и руководить коллективом. Также среди требований отмечается, что претенденты должны знать структуру и полномочия органов местного самоуправления, нормативные правовые акты, регламентирующие служебную деятельность, правила охраны труда и противопожарной безопасности. Необходимы навыки делового общения, ведения переговоров, подготовки официальных документов и использования современных средств обработки информации. Кроме того, кандидат должен уметь планировать и координировать управленческую деятельность, руководить подчиненными и публично выступать. Ранее URA.RU рассказывало о бывшем курганском архитекторе Александре Ивлеве. Молодой урбанист проработал на посту около четырех месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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