Пермский лидер ЛДПР предложил ужесточить наказание для хозяев агрессивных собак

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников предложил ужесточить наказание за безответственное отношение к животным после нападения бойцовских собак на сотрудника «ОДК-Пермские Моторы». Таким образом депутат поддержал идею супруги пострадавшего Виктории Беляевой. Она рассказала политику, что в других общественных организациях, партиях, куда она пришла со своей бедой, в помощи ей отказали.
«Действующие сейчас меры для недопущения подобных случаев недостаточны и малоэффективны. Мы видим, что чиновники на местах либо не заинтересованы в решении проблем, либо у них просто не хватает полномочий. А тем временем нападения животных на людей продолжаются», — заявил URA.RU Постников. Сумму штрафа предлагается увеличить до 50 000 рублей.
Депутат также предложил передать функции контроля за ограничительными мерами участковым и сотрудникам ППС. Он также пообещал обратиться к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому для решения вопроса на законодательном уровне.
Владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин отмечает, что увеличение штрафов должно применяться только в подобных случаях с серьезными последствиями. К предлагаемым мерам юрист также рекомендует добавить профилактические мероприятия: чипировать собак опасных пород, обязать владельцев пройти курсы дрессировки и ввести обязательное страхование ответственности.
Для помощи мужу Виктории к делу подключили юристов. Семье помогут собрать все документы для подготовки иска в суд на владельца агрессивных животных.
Ранее URA.RU рассказывало, что 15 апреля 2025 года в краевой столице на 35-летнего сотрудника «ОДК-Пермские моторы» Андрея Беляева напали бойцовские собаки. В результате агрессии двух питбультерьеров мужчина получил серьезные травмы рук.
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