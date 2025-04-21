Курганский спортсмен Храмцов одолел конкурента в шоу «Титаны 2», который выше и тяжелее

Олимпийский чемпион из Кургана Максим Храмцов прошел в следующий этап шоу «Титаны 2» на ТНТ, одержав победу в испытании на выбывание. Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, спортсмену удалось вырвать победу у конкурента, несмотря на очевидное преимущество соперника в весовой категории.
В испытании «Перетягивание каната» Храмцову противостоял профессиональный боец ММА Сергей Калинин, который заметно превосходил его по весу. «Вне зависимости от того, что он больше меня и сильнее, я буду биться до конца», — заявил тхэквондист перед дуэлью. В ходе состязания Калинин был близок к победе, однако олимпийский чемпион сумел перехватить инициативу и вырвать канат у соперника. «Действительно, он больше меня и сильнее. Когда вы не ожидаете победы, но верите в нее, это обязательно произойдет. Сегодня так и получилось. Я безумно рад и горд», — прокомментировал свою победу Максим Храмцов.
В ходе выпуска участники сначала проходили испытание «Силовое восхождение», где нужно было подняться по подвесной лестнице без помощи рук. Шестеро лучших сразу попали в 1/12 финала, остальные продолжили борьбу в испытании на вылет. Максим Храмцов оказался в числе тех, кому пришлось бороться за место в шоу в «Перетягивании каната». Благодаря своей силе духа и выдержке он продолжит участие в проекте «Титаны 2».
Ранее Максим Храмцов уже становился участником различных испытаний в шоу «Титаны-2» и проявил себя как единственный финалист сложного конкурса на выносливость с прыжками через скакалку. В эфире Comedy Club он рассказывал, что в проекте соревнуются олимпийские чемпионы, Герои России и другие известные личности, которые борются не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом.
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