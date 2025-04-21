Путин ликвидировал суд в Пермском крае

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон. Он связан с ликвидацией Косинского районного суда Пермского края. Вместо него будет образовано постоянное судебное присутствие в составе Кочевского суда Пермского края. Документ опубликован 21 апреля.
«Упразднить Косинский районный суд Пермского края, передав относящиеся в его ведении вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Кочевского районного суда Пермского края. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением ФЗ, осуществляется за счет средств федерального бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало о том, что президент назначил новых председателей судов и судей в Пермском крае. Они имеют шестилетний срок полномочий.
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