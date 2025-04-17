Путин назначил новых председателей судов и судей в Пермском крае

Президент России Владимир Путин назначил новых председателей и судей в ряде судов Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал Пермского краевого суда.
«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 17 апреля 2025 года в Пермском крае на 6-летний срок полномочий назначены председатели судов. Сергей Плешивцев назначен председателем Краснокамского городского суда Пермского края, Дмитрий Егоров — председателем Мотовилихинского районного суда Перми, Дмитрий Данилов — Пермского районного суда, Ольга Мень — Чернушинского районного суда», — сообщает telegram-канал.
Кроме назначения председателей, сообщается о новых судьях: Екатерина Калашникова, Наталья Лепихина и Анна Соколова назначены судьями Пермского краевого суда. Также новые судьи приступят к работе в районных и городских судах региона. Среди них Арина Липилина (Добрянский районный суд), Ольга Николаева (Кировский районный суд Перми), Анна Карпова (Кудымкарский городской суд), Мария Нохрина (Кунгурский городской суд Пермского края), Ирина Соколова (Мотовилихинский районный суд Перми), Владислав Тукалов (Орджоникидзевский районный суд Перми), Екатерина Галкина (Чайковский городской суд Пермского края) и Кристина Леновская (Чусовской городской суд Пермского края).
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