Покинувший ряды эсеров депутат Логинов решил выдвинуться в челябинское ЗСО от ЕР

Депутат городского собрания Миасса (Челябинская область) Павел Логинов подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Один из самых ярких политиков горнозаводской части Челябинской области и теперь уже бывший справедливоросс намерен баллотироваться в заксобрание региона.
«Для меня это было непростым решением. Но за 10 лет работы в миасском городском собрании я понял, что развитие моего любимого города и нашей области для меня важнее, чем политические взгляды. Я принял решение вступить в команду нашего губернатора, и настроен победить на предварительном голосовании партии ЕР, чтобы в дальнейшем баллотироваться и представлять наши города — Миасс и Златоуст в заксобрании Челябинской области», — заявил Логинов.
Логинов намерен баллотироваться в избирательном округе №8 (бывший Златоустовский). С 2015 года Логинов избирался депутатом нескольких созывов в городское собрание Миасса. Возглавляет постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.
В марте он объявил, что покидает ряды эсеров. Решение стать членом команды губернатора он объяснил стремлением продолжить работу над тем, чтобы жизнь в регионе была комфортной и безопасной для каждого.
По избирательному округу № 8 в 2020 году в заксобрание избрался единоросс Олег Садовских. Сейчас Садовских пойдет на выборы по партийным спискам.
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