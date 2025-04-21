Тюменского бойца СВО, отправленного на передовую на костылях, лечат в Омске

Тюменский боец СВО, который получил ранение, а затем вновь отправился на передовую на костылях, проходит лечение в санатории в Омске. Об этом сообщил сам мужчина.
«Доставили в больницу в Омск. Врачи подтвердили, что у меня огнестрельный перелом левой бедренной кости. Вытащили из ноги инородные предметы», — приводит слова бойца 72.ru/
Сообщается, что в настоящий момент врачи подтвердили еще один диагноз — посттравматический артроз левого коленного сустава второй степени. Отмечается, что его не отпускают к родным, срок нахождения в больнице также не называют. Известно, что после необходимого лечения его отправят на врачебную комиссию в Самаре.
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