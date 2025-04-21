Опасный уровень воды ожидают в Тюменской области перед майскими праздниками

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«Большая вода» придет в Ишимский район не раньше 27 апреля
«Большая вода» придет в Ишимский район не раньше 27 апреля Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка может превысить опасный уровень уже в конце апреля. Об этом в прогнозе сообщает сайт «Росгидромет».

«Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышение отметки опасного явления возможно в период с 27 апреля по 2 мая», — говорится на сайте. 

Как ранее сообщалось, рост уровня воды в реках Тюменской области замедлился. В частности,  в Ишиме вода за сутки прибавила от 3 до 7 сантиметров.

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Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка может превысить опасный уровень уже в конце апреля. Об этом в прогнозе сообщает сайт «Росгидромет». «Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышение отметки опасного явления возможно в период с 27 апреля по 2 мая», — говорится на сайте.  Как ранее сообщалось, рост уровня воды в реках Тюменской области замедлился. В частности,  в Ишиме вода за сутки прибавила от 3 до 7 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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