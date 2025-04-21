Опасный уровень воды ожидают в Тюменской области перед майскими праздниками

«Большая вода» придет в Ишимский район не раньше 27 апреля
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка может превысить опасный уровень уже в конце апреля. Об этом в прогнозе сообщает сайт «Росгидромет».
«Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышение отметки опасного явления возможно в период с 27 апреля по 2 мая», — говорится на сайте.
Как ранее сообщалось, рост уровня воды в реках Тюменской области замедлился. В частности, в Ишиме вода за сутки прибавила от 3 до 7 сантиметров.
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