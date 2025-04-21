Тюменцы предлагают за деньги занять места в бесплатных беседках с мангалами

Жители Тюмени начали продавать места в бесплатных беседках с мангалами в Гилевской роще. В этом году стоимость услуги составила 1300 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений.
«Займу беседку в Гилевской роще. Организация отдыха — 1300 рублей. Предоплаты нет», — указано в объявлении.
Услуга пользуется спросом среди тюменцев, так как некоторые даже оставили отзывы о работе исполнителя. «Переживала, что останемся без беседки, но зря», — написала пользовательница Ирина. «Занял беседку в 7:00», — добавила Вера.
Годом ранее услуга стоила 2000 рублей. Тогда жители брали предоплату в размере 40% от стоимости.
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