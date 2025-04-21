21 апреля 2025

Тюменцы предлагают за деньги занять места в бесплатных беседках с мангалами

Тюменцы начали продавать места в беседках в Гилевской роще за 1300 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Беседки с мангалами в парке бесплатные
Беседки с мангалами в парке бесплатные Фото:

Жители Тюмени начали продавать места в бесплатных беседках с мангалами в Гилевской роще. В этом году стоимость услуги составила 1300 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений.

«Займу беседку в Гилевской роще. Организация отдыха — 1300 рублей. Предоплаты нет», — указано в объявлении.

Услуга пользуется спросом среди тюменцев, так как некоторые даже оставили отзывы о работе исполнителя. «Переживала, что останемся без беседки, но зря», — написала пользовательница Ирина. «Занял беседку в 7:00», — добавила Вера.

Годом ранее услуга стоила 2000 рублей. Тогда жители брали предоплату в размере 40% от стоимости.

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Жители Тюмени начали продавать места в бесплатных беседках с мангалами в Гилевской роще. В этом году стоимость услуги составила 1300 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений. «Займу беседку в Гилевской роще. Организация отдыха — 1300 рублей. Предоплаты нет», — указано в объявлении. Услуга пользуется спросом среди тюменцев, так как некоторые даже оставили отзывы о работе исполнителя. «Переживала, что останемся без беседки, но зря», — написала пользовательница Ирина. «Занял беседку в 7:00», — добавила Вера. Годом ранее услуга стоила 2000 рублей. Тогда жители брали предоплату в размере 40% от стоимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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