Суд рассмотрит меру пресечения для экс-депутата Курской области Васильева

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Суд в скором времени рассмотрит меру пресечения для Максима Васильева
Суд в скором времени рассмотрит меру пресечения для Максима Васильева Фото:

Мещанский районный суд рассмотрит, какое наказание получит экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, ранее давший показания на бывшего главу региона Романа Смирнова в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. 

«В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта — экс-депутата Курской областной Думы», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Васильева задержали 20 апреля по подозрению в мошенничестве. 

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Мещанский районный суд рассмотрит, какое наказание получит экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, ранее давший показания на бывшего главу региона Романа Смирнова в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.  «В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта — экс-депутата Курской областной Думы», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Васильева задержали 20 апреля по подозрению в мошенничестве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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