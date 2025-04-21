Суд рассмотрит меру пресечения для экс-депутата Курской области Васильева

Мещанский районный суд рассмотрит, какое наказание получит экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, ранее давший показания на бывшего главу региона Романа Смирнова в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта — экс-депутата Курской областной Думы», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Васильева задержали 20 апреля по подозрению в мошенничестве.
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