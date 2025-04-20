Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Ранее он давал показания по делу о хищении более млрд рублей против экс-губернатора региона Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова. Кто такой Васильев, почему его задержали — в материале URA.RU.
Дело о хищениях
Задержание Васильева
Стало известно о задержании экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Его подозревают в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия в Москве. Уже в понедельник, 21 апреля, следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения.
Давал показания против Смирнова
Известно, что Васильев дал показания против экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова по делу о хищении миллиарда рублей. «Вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела, свидетельскими показаниями, среди которых результаты допроса Васильева и Воловикова», — говорится в материалах дела.
Следственные органы обвиняют фигурантов дела в хищении не менее млрд рублей, в том числе при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Руководство АО «Корпорация развития Курской области», находящееся под следствием, дало показания о передаче бывшему губернатору и его заместителю так называемых «откатов» в размере до 15% от суммы каждого государственного контракта. В результате подобных схем стоимость контрактов значительно увеличивалась, тогда как уровень исполнения работ, напротив, снижался.
Биография Васильева
Ранние годы
Родился Максим Васильев в августе 1981 года в Курске. В 2007 году окончил местный филиал Российского государственного социального университета по специальности «Информационные системы и технологии». В 2011 году получил диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление». После прошел повышение квалификации в Институте экономики и управления в промышленности по правовым аспектам функционирования муниципальных унитарных предприятий.
Карьера
В 2000 году Васильев начал вести предпринимательскую деятельность. С 2001 по 2021 он занимал различные чиновничьи должности: был заместителем директора Курского городского благотворительного фонда помощи детям с отклонением в развитии имени Л.С. Выготского и помощником депутата местной Думы, депутатом Курского городского собрания, членом экономической, социальной и мандатной комиссии и тд.
В 2021 году Васильев был избран депутатом Курской областной Думы и стал заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Однако через два года сложил полномочия после скандала, связанного с его отдыхом в Мексике во время обстрелов Курской области.
Семья
Отец Васильева Сергей — депутат Курской областной Думы, ранее работал в администрации и правительстве Курской области. Жена экс- депутата — Светлана Васильева — тренер-преподаватель по легкой атлетике, депутат Курского городского собрания. Известно, что задержанный воспитывает четверных детей.
Награды
Васильев имеет несколько знаков отличия. Среди них:
- Благодарности от администрации Курской области и города Курска;
- Почетный знак «За особые заслуги перед городом Курском»;
- Медаль Князя Владимира «За защиту Новороссии»;
- Медаль «За оборону Крыма»;
- Серебряный значок ГТО.
Скандал с отдыхом в Мексике
В 2023 году Васильев, тогда еще депутат Курской областной думы, оказался в центре скандала после публикации видео с отдыха в Мексике. Видеозапись с Максимом Васильевым появилась в социальных сетях в конце декабря 2022 года. На кадрах депутат вместе с супругой Светланой Васильевой, также являющейся депутатом Курской областной думы, отдыхает в Мексике, пьет пиво и поздравляет россиян с Новым годом, желая «много денег и хорошего настроения».
Глава республики Алтай Андрей Турчак призвал депутатов сложить свои полномочия. Он выразил сомнение по поводу того, что именно сподвигнет их это сделать. Среди возможны вариантов он отметил «кувалду Вагнера (частная военная компания (ЧВК))», «пинок [Романа] Старовойта (в 2023 году был губернатором региона)» и «осознание своей ничтожности».
Старовойт тогда также возмутился поступком Васильева. Однако, он заявил, что не может применить к депутату дисциплинарные меры по партийной линии, поскольку тот прошел в думу как независимый кандидат.
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