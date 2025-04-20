Задержали экс-депутата, давшего показания на бывшего главу Курской области

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, ранее давший показания на экс-главу региона Романа Смирнова, задержан. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов.
«Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщили ТАСС сотрудники правоохранительных органов. Там же отметили, что 21 апреля следствие намерено обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, из федерального бюджета, предназначенного для обеспечения обороноспособности региона, было похищено порядка 200 миллионов рублей.
Свидетельские показания против Смирнова предоставил генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. Он также находится под арестом по обвинению в хищении средств. По данным СМИ, показания против Смирнова дал и Васильев.
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