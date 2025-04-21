Украина закупит у Израиля лекарства на случай ядерной войны

Израильская биотехнологическая фирма Pluri передаст Украине 12 тысяч доз препарата, предназначенного для лечения лучевой болезни, которая может возникнуть при авариях с утечкой радиации. Об этом сообщило издание Times of Israel.
«В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве с Hemafund и при условии получения внешнего государственного и частного финансирования, ветеранская биотехнологическая фирма произведет и поставит начальную мощность в 12 000 доз своего PLX-R18, достаточную для лечения 6000 человек», — рассказал Times. Там уточнили, что Hemafund при ядерной угрозе организует распределение препарата в медицинские учреждения по всей территории Украины.
Как сообщает издание, в марте текущего года израильская компания Pluri заключила соглашение с украинским банком пуповинной крови. В соответствии с договоренностью, Pluri планирует поставить на Украину свой препарат, который предназначен для лечения пациентов, пострадавших от острой лучевой болезни. Она развивается при облучении человека высокими дозами радиации, что возможно при применении ядерного оружия или вследствие ядерных инцидентов.
Ранее на фоне продолжающегося конфликта с Россией Украина усилила развитие и применение новых вооружений, а также впервые применила немецкие барражирующие боеприпасы HF-1 в Сумской области. На этом фоне поставки израильского препарата для лечения лучевой болезни связывают с опасениями по поводу возможных ядерных угроз.
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