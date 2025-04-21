Жители ХМАО нашли способ взять семейную ипотеку без детей

В Югре возвращается тренд на покупку квартир по так называемой «донорской ипотеке». Если у покупателя нет оснований для получения льготного жилищного кредита, свое право на дешевую ипотеку ему может передать любой гражданин. Как работает схема и какие подводные камни в ней могут быть, выяснило URA.RU.
«Если у покупателя нет оснований для получения льготной семейной ипотеки, например, его дети уже старше 7 лет, он может взять в созаемщики „донора“, имеющего ребенка до 7 лет „, — рассказала URA.RU представитель ипотечного агентства Югры в Нижневартовске Анастасия Десятова. „Донором“ может стать человек, у которого не просто есть ребёнок подходящего возраста, но и который не использовал право на семейную ипотеку после 23 декабря 2023 года. В основном становятся „донорами“ те, у кого квартирный вопрос уже решен, зачастую на такую сделку идут близкие родственники.
Как сообщили URA.RU в агентстве «Этажи», донорство в семейной ипотеке не запрещено условиями программы. Раньше каждая 20-я выдача жилищного кредита проводилась именно по такой схеме, но сейчас появились важные нюансы: созаемщик, который «поделится» своей возможностью взять дешевую ипотеку, автоматически потеряет право в дальнейшем воспользоваться льготной ипотечной программой.
«Донорство в семейной ипотеке не запрещено условиями программой кредитования. Раньше доля таких сделок была больше, поскольку ограничений было меньше, затем появилось правило, что льготная ипотека может быть выдана только единожды и это правило распространяется не только на заемщиков, но и созаемщиков по льготным ипотечным программам», — комментирует заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Кроме того, с июля 2024 года появилось обязательное требование по выделению «донору» доли в приобретаемой недвижимости не менее 6 квадратных метров и на весь срок кредитования. Однако эксперт агентства считает, что даже ужесточение правил не помешает такой услуге стать популярной. «С учетом низкой доступности рыночных ипотечных кредитов и прекращения действия массовой программы ипотеки с господдержкой, такой вариант улучшения жилищных условий сейчас актуален и его активно используют те, у кого есть возможность, — заключает собеседница агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители 12 муниципалитетов с 1 апреля получили право на получение жилищного кредита по программе «Семейная ипотека на вторичное жильё» со ставкой от 6% годовых. Предложение актуально для семей с детьми до шести лет включительно.
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