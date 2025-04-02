В ХМАО заработала программа льготной семейной ипотеки в 12 городах

В Югре жители 12 муниципалитетов с 1 апреля получили право на получение жилищного кредита по программе «Семейная ипотека на вторичное жильё» со ставкой от 6% годовых. Предложение актуально для семей с детьми до шести лет включительно.
«С 1 апреля Сбер запустил выдачу кредитов по программе „Семейная ипотека на вторичное жильё“, ставка от 6% годовых. Льготная ипотека доступна для семей с детьми до шести лет включительно», — следует из информации Сбербанка. Программа действует в Белоярском, Когалыме, Лангепасе, Лянторе, Мегионе, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Радужном, Советском, Урае, Югорске.
По льготной программе можно купить квартиру в доме не старше 20 лет, воспользоваться такой ипотекой можно только один раз. Максимальная сумма кредита — до 15 миллионов рублей, в качестве первоначального взноса или погашения части долга можно использовать маткапитал. Заёмщиком может выступать один из родителей, при этом в браке состоять не обязательно.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продавцы взвинтили цены с появлением семейной ипотеки на вторичку. Ситуацию обрисовали эксперты рынка недвижимости.
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