Алексея Балабанова не стало в 2013 году
Администрация Екатеринбурга со второго раза определилась с эскизами памятника легендарному режиссеру Алексею Балабанову, один из которых ляжет в основу для возведения постамента у киностудии. Из 53 работ жюри отобрали 10 лучших, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Прошлые варианты раскритиковали близкие режиссера и члены комиссии, из-за чего конкурс продлили.
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