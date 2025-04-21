Мэрия выбрала лучшие эскизы памятника Балабанову в Екатеринбурге. Фото

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Алексея Балабанова не стало в 2013 году
Алексея Балабанова не стало в 2013 году Фото:

Администрация Екатеринбурга со второго раза определилась с эскизами памятника легендарному режиссеру Алексею Балабанову, один из которых ляжет в основу для возведения постамента у киностудии. Из 53 работ жюри отобрали 10 лучших, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Прошлые варианты раскритиковали близкие режиссера и члены комиссии, из-за чего конкурс продлили.

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Администрация Екатеринбурга со второго раза определилась с эскизами памятника легендарному режиссеру Алексею Балабанову, один из которых ляжет в основу для возведения постамента у киностудии. Из 53 работ жюри отобрали 10 лучших, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Прошлые варианты раскритиковали близкие режиссера и члены комиссии, из-за чего конкурс продлили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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