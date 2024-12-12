«Алексея видят как бомжа»: Бутусов разнес экскизы памятника Балабанову в Екатеринбурге

Музыкант Бутусов проголосовал за концепцию памятника Балабанову в Екатеринбурге

12 декабря 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Вячеслав Бутусов предложил обратиться к проверенным скульпторам Фото: Размик Закарян © URA.RU Вячеслав Бутусов, основатель рок-группы «Наутилус Помпилиус», сейчас лидер группы «Орден Славы», разнес все 30 концепций памятника Алексею Балабанову, который хотят установить в Екатеринбурге около киностудии. Сделать это планируют в 2026 году к 40-летию Свердловского рок-клуба. Музыкант посчитал, что скульпторы видят режиссера «бомжом на развалинах». Мнение Бутусова на заседании комиссии по проекту передал глава филиала «Нашего радио» Олег Гененфельд, сообщает корреспондент URA.RU. «В целом картина унылая. Выбирать особенно не из чего. Складывается общее впечатление, будто бы скульпторы видят образ Алексея [Балабанова] исключительно как бомжа на каких-то развалинах. А ведь он был ангел. Я поставлю оценки, но комментировать каждый эскиз не вижу смысла. Если честно, я бы обратился к каким-то проверенным мастерам. У нас в России есть прекрасные скульптуры», — передал слова Бутусова Гененфельд. При этом Бутусов из всех проектов выбрал ту же концепцию, на которой остановилась вдова режиссера Надежда Балабанова. Ее поддержал и сам Гененфельд. В концепции Балабанов молод, стоит около стены с надписью «Уральский рок-клуб». Представленные проекты также не понравились членам комиссии. Конкурс было решено продлить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вячеслав Бутусов, основатель рок-группы «Наутилус Помпилиус», сейчас лидер группы «Орден Славы», разнес все 30 концепций памятника Алексею Балабанову, который хотят установить в Екатеринбурге около киностудии. Сделать это планируют в 2026 году к 40-летию Свердловского рок-клуба. Музыкант посчитал, что скульпторы видят режиссера «бомжом на развалинах». Мнение Бутусова на заседании комиссии по проекту передал глава филиала «Нашего радио» Олег Гененфельд, сообщает корреспондент URA.RU. «В целом картина унылая. Выбирать особенно не из чего. Складывается общее впечатление, будто бы скульпторы видят образ Алексея [Балабанова] исключительно как бомжа на каких-то развалинах. А ведь он был ангел. Я поставлю оценки, но комментировать каждый эскиз не вижу смысла. Если честно, я бы обратился к каким-то проверенным мастерам. У нас в России есть прекрасные скульптуры», — передал слова Бутусова Гененфельд. При этом Бутусов из всех проектов выбрал ту же концепцию, на которой остановилась вдова режиссера Надежда Балабанова. Ее поддержал и сам Гененфельд. В концепции Балабанов молод, стоит около стены с надписью «Уральский рок-клуб». Представленные проекты также не понравились членам комиссии. Конкурс было решено продлить.