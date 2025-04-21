Минск заговорит стихами героев: в Белоруссии пройдет финальный этап марафона «Чтения Победы»

В Минске в «Доме Москвы» пройдет заключительное мероприятие из цикла «Чтения Победы» в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет посвящено подвигам белорусских военных в сражениях. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
«Белоруссия первой приняла на себя удар вермахта, став местом ожесточенных сражений. Ключевой темой „Чтений Победы“ станет мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов», — говорится в сообщении пресс-службы. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Отмечается, что в мероприятии примут участие заслуженные артисты Белоруссии: Александр Авраменко, Руслан Алехно, Андрей Душечкин и другие. Также будет присутствовать камерный хор республики. На сцене прозвучат стихотворения таких поэтов, как Расул Гамзатов, Константин Симонов, Якуб Колас, Алесь Адамович, Александр Твардовский и Владимир Короткевич. Также можно будет услышать отрывки из песен и писем фронтовиков.
Проект «Чтения Победы» представляет собой широкомасштабную инициативу, посвященную памяти выдающихся подвигов как военных, так и гражданских лиц периода Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется рассказам о героизме на фронте, самоотверженной защите Родины, а также трудовому вкладу работников тыла. В реализации проекта принимают участие представители театра и кино, музыканты и общественные деятели.
Мероприятия цикла были организованы как на территории РФ, так и за ее пределами. Так, в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года на станции метро «Маяковская» в Москве перед зрителями выступили артисты Александр Михайлов, Валерий Баринов, Егор Бероев, Анна Макеева и хор Сретенского монастыря. В Волгограде 10 марта 2025 года в музее-панораме «Сталинградская битва» спецпрограмму представили актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Также в Калининграде 7 апреля в историческом кинозале «Заря» выступили труппа Московского художественного театра имени Антона Чехова и Ансамбль песни и пляски Балтийского флота ВМФ России. Следующее мероприятие прошло в Ташкенте (Узбекистан) 15 апреля. Там специальным гостем вечера стал народный артист России Дмитрий Харатьян. В программе также приняли участие заслуженные артисты республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.