Минск заговорит стихами героев: в Белоруссии пройдет финальный этап марафона «Чтения Победы»

В Минске пройдет заключительное мероприятие цикла «Чтения Победы»
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В Минске на «Чтениях Победы» выступят заслуженные артисты Белоруссии
В Минске на «Чтениях Победы» выступят заслуженные артисты Белоруссии Фото:

В Минске в «Доме Москвы» пройдет заключительное мероприятие из цикла «Чтения Победы» в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет посвящено подвигам белорусских военных в сражениях. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. 

«Белоруссия первой приняла на себя удар вермахта, став местом ожесточенных сражений. Ключевой темой „Чтений Победы“ станет мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов», — говорится в сообщении пресс-службы. Документ есть в распоряжении URA.RU. 

Отмечается, что в мероприятии примут участие заслуженные артисты Белоруссии: Александр Авраменко, Руслан Алехно, Андрей Душечкин и другие. Также будет присутствовать камерный хор республики. На сцене прозвучат стихотворения таких поэтов, как Расул Гамзатов, Константин Симонов, Якуб Колас, Алесь Адамович, Александр Твардовский и Владимир Короткевич. Также можно будет услышать отрывки из песен и писем фронтовиков. 

Проект «Чтения Победы» представляет собой широкомасштабную инициативу, посвященную памяти выдающихся подвигов как военных, так и гражданских лиц периода Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется рассказам о героизме на фронте, самоотверженной защите Родины, а также трудовому вкладу работников тыла. В реализации проекта принимают участие представители театра и кино, музыканты и общественные деятели.

Мероприятия цикла были организованы как на территории РФ, так и за ее пределами. Так, в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года на станции метро «Маяковская» в Москве перед зрителями выступили артисты Александр Михайлов, Валерий Баринов, Егор Бероев, Анна Макеева и хор Сретенского монастыря. В Волгограде 10 марта 2025 года в музее-панораме «Сталинградская битва» спецпрограмму представили актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Также в Калининграде 7 апреля в историческом кинозале «Заря» выступили труппа Московского художественного театра имени Антона Чехова и Ансамбль песни и пляски Балтийского флота ВМФ России. Следующее мероприятие прошло в Ташкенте (Узбекистан) 15 апреля. Там специальным гостем вечера стал народный артист России Дмитрий Харатьян. В программе также приняли участие заслуженные артисты республики.

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В Минске в «Доме Москвы» пройдет заключительное мероприятие из цикла «Чтения Победы» в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет посвящено подвигам белорусских военных в сражениях. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.  «Белоруссия первой приняла на себя удар вермахта, став местом ожесточенных сражений. Ключевой темой „Чтений Победы“ станет мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов», — говорится в сообщении пресс-службы. Документ есть в распоряжении URA.RU.  Отмечается, что в мероприятии примут участие заслуженные артисты Белоруссии: Александр Авраменко, Руслан Алехно, Андрей Душечкин и другие. Также будет присутствовать камерный хор республики. На сцене прозвучат стихотворения таких поэтов, как Расул Гамзатов, Константин Симонов, Якуб Колас, Алесь Адамович, Александр Твардовский и Владимир Короткевич. Также можно будет услышать отрывки из песен и писем фронтовиков.  Проект «Чтения Победы» представляет собой широкомасштабную инициативу, посвященную памяти выдающихся подвигов как военных, так и гражданских лиц периода Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется рассказам о героизме на фронте, самоотверженной защите Родины, а также трудовому вкладу работников тыла. В реализации проекта принимают участие представители театра и кино, музыканты и общественные деятели. Мероприятия цикла были организованы как на территории РФ, так и за ее пределами. Так, в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года на станции метро «Маяковская» в Москве перед зрителями выступили артисты Александр Михайлов, Валерий Баринов, Егор Бероев, Анна Макеева и хор Сретенского монастыря. В Волгограде 10 марта 2025 года в музее-панораме «Сталинградская битва» спецпрограмму представили актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Также в Калининграде 7 апреля в историческом кинозале «Заря» выступили труппа Московского художественного театра имени Антона Чехова и Ансамбль песни и пляски Балтийского флота ВМФ России. Следующее мероприятие прошло в Ташкенте (Узбекистан) 15 апреля. Там специальным гостем вечера стал народный артист России Дмитрий Харатьян. В программе также приняли участие заслуженные артисты республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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