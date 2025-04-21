В Пыть-Яхе баннер с изображением американского военного вертолета «Апач», появившегося на одном из домов города напротив мэрии, сняли в этот же день. Новый должен появиться до конца недели — за счет подрядчика. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации.
«До конца недели должен появиться новый, исправленный баннер. Подрядчик проведет замену бесплатно», — заявил источник. Он добавил, что заказчиком является Управление по жилищно-коммунальному комплексу, располагающееся в том же здании, на котором повесили плакат.
Ранее URA.RU писало, что напротив здания мэрии Пыть-Яха появился плакат с изображением американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. По условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать», однако в мэрии заверили, что подрядчик допустил ошибку.
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