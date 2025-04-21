В Пыть-Яхе экстренно демонтировали скандальный баннер с вертолетом США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пыть-Яхе экстренно демонтировали скандальный баннер с вертолетом США (архивное фото)
В Пыть-Яхе экстренно демонтировали скандальный баннер с вертолетом США (архивное фото) Фото:

В Пыть-Яхе баннер с изображением американского военного вертолета «Апач», появившегося на одном из домов города напротив мэрии, сняли в этот же день. Новый должен появиться до конца недели — за счет подрядчика. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации.

«До конца недели должен появиться новый, исправленный баннер. Подрядчик проведет замену бесплатно», — заявил источник. Он добавил, что заказчиком является Управление по жилищно-коммунальному комплексу, располагающееся в том же здании, на котором повесили плакат.

В Пыть-Яхе начали снимать баннер с вертолетом «Апач»
В Пыть-Яхе начали снимать баннер с вертолетом «Апач»
Фото:

Ранее URA.RU писало, что напротив здания мэрии Пыть-Яха появился плакат с изображением американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. По условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать», однако в мэрии заверили, что подрядчик допустил ошибку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе баннер с изображением американского военного вертолета «Апач», появившегося на одном из домов города напротив мэрии, сняли в этот же день. Новый должен появиться до конца недели — за счет подрядчика. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации. «До конца недели должен появиться новый, исправленный баннер. Подрядчик проведет замену бесплатно», — заявил источник. Он добавил, что заказчиком является Управление по жилищно-коммунальному комплексу, располагающееся в том же здании, на котором повесили плакат. Ранее URA.RU писало, что напротив здания мэрии Пыть-Яха появился плакат с изображением американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. По условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать», однако в мэрии заверили, что подрядчик допустил ошибку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...