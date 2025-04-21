CNN увидел жест доброй воли в действиях России

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Пасхальное перемирие Путина показало, что Киев является препятствием в достижении мира, пишет CNN
Пасхальное перемирие Путина показало, что Киев является препятствием в достижении мира, пишет CNN Фото:
новость из сюжета
Пасхальное перемирие в зоне СВО

Пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным на срок с 19 по 21 апреля, стало жестом доброй воли, подчеркивающим, что именно Украина и ее европейские союзники выступают основным препятствием для достижения урегулирования текущего конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Для Кремля это было жестом доброй воли в форме российского перемирия, которое обнажило украинское руководство и его европейских сторонников как реальное препятствие к сделке [президента США Дональда] Трампа», — говорится в материале. Отмечается, что американский по-прежнему сохраняет «оптимизм» в отношении возможности достижения договоренностей по достижению миру.

Вместе с тем, несмотря на введение режима пасхального перемирия, украинские военные продолжали обстреливать беспилотниками позиции российских войск и гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Республике Крым. Однако ВС РФ нанесли ответные удары после завершения режима временного перемирия, поразив позиции противника на порядка девяти направлениях на фронте.

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Пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным на срок с 19 по 21 апреля, стало жестом доброй воли, подчеркивающим, что именно Украина и ее европейские союзники выступают основным препятствием для достижения урегулирования текущего конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN. «Для Кремля это было жестом доброй воли в форме российского перемирия, которое обнажило украинское руководство и его европейских сторонников как реальное препятствие к сделке [президента США Дональда] Трампа», — говорится в материале. Отмечается, что американский по-прежнему сохраняет «оптимизм» в отношении возможности достижения договоренностей по достижению миру. Вместе с тем, несмотря на введение режима пасхального перемирия, украинские военные продолжали обстреливать беспилотниками позиции российских войск и гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Республике Крым. Однако ВС РФ нанесли ответные удары после завершения режима временного перемирия, поразив позиции противника на порядка девяти направлениях на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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