Россия нанесла серьезный удар по Украине за отказ от пасхального перемирия: карта СВО на 21 апреля

Президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в украинском конфликте с 19 по 21 апреля на 30 часов. Однако ВСУ полностью проигнорировали его. Украина совершила 4 900 нарушений, атаковав позиции российских войск и гражданские объекты. В связи с этим Россия после завершения перемирия нанесла серьезные удары по позициям противника на белгородском, купянском, донецком, запорожском и херсонском направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Как ВСУ нарушили перемирие
В ходе соблюдения режима перемирия ВС Украины задействовали 90 дронов, из которых восемь были применены за пределами зоны проведения СВО. Все они были уничтожены. Кроме того, украинские формирования предприняли шесть попыток наступления, включая атаки вблизи Сухой Балки, Богатыря, Перше-Травни, Белогоровки и Тарасовки в ДНР, а также в районе курской Олешни. Также зафиксировано 1 404 артиллерийских обстрела позиций ВС РФ с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Помимо этого, по российским позициям нанесено 3 316 ударов квадрокоптеров.
В период перемирия территории Брянской, Курской и Белгородской областей подверглись 19 артиллерийским обстрелам, 49 атакам с использованием FPV-дронов, а также 16 случаям сброса боеприпасов с коптерных БПЛА. В результате были затронуты 25 опорных пунктов ВС РФ и 51 населенный пункт.
Ответ Минобороны на нарушения ВСУ
Минобороны РФ опубликовало полную информацию об ответных ударах ВС РФ по позициям противника из-за нарушений пасхального перемирия. Так, на белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удары по личному составу и боевой технике подразделений территориальной обороны ВС Украины в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Одновременно на купянском направлении группировка «Запад» атаковала позиции механизированной бригады ВСУ в районе Купянска. На донецком направлении подразделения группировки «Юг» нанесли удары по живой силе и военной технике двух механизированных бригад ВС Украины, а также по подразделениям территориальной обороны и нацгвардии в районах Щербиновки, Яблоновки и Константиновки.
Кроме того, группировка «Центр» ударила по двумя бригадам, штурмовому полку и морской пехоте ВСУ в районах Красноармейска, Новопавловки и Алексеевки. При этом на восточном направлении группировка «Восток» нанесла огневое поражение личному составу и боевой технике морской пехоты армии Украины в районе Богатыря. Кроме того, на запорожском и херсонском направлениях бойцы группировки «Днепр» ударили по механизированной бригаде противника и подразделениям территориальной обороны в районах Новоданиловки и Понятовки.
Также в Херсонской области ВС РФ с помощью сверхзвуковой ракетой П-800 «Оникс» поразили командный пункт ВС Украины на окраине Чорнобаевки. В результате было полностью уничтожено помещение боевого управления, повреждены системы шифрованной связи, резервные дизель-генераторы и антенное оборудование. Предварительно, удалось ликвидировать более 18 украинских бойцов, еще около 16 получили ранения разной степени тяжести.
В Харьковской области ВС России ударами семи дронов «Герань-2» поразили учебно-тренировочный полигон Национального университета гражданской защиты Украины. Он был адаптирован под подготовку инженерно-саперных и связных подразделений ВСУ. В итоге полностью разрушены две казарменные постройки, в которых находились около 40 бойцов противника. Также вспыхнул пожар на деревянных конструкциях, перекрытиях и складах с макетами боеприпасов, миноискателями, комплектами защиты и связи.
В Днепропетровской области в Павлограде ударами армии России был поражен ТОВ «Молочный дом», использовавшийся противником для тылового снабжения. В результате атак в главном производственном корпусе вспыхнул пожар. В Новомосковске в садовом обществе «Геофизик» удар ВС РФ пришелся на участок, где временно были размещены бойцы танкового батальона 93-й отдельной механизированной бригады, вернувшиеся из Великобритании с курсов подготовки.
В Черкассах ударами трех БПЛА была поражена территория местного аэродрома. На нем велись подготовительные работы к приему грузов и восстановлению взлетно-посадочной полосы. Дроны ВС России ударили по топливозаправщикам, мобильным мастерским, ангарам, метеостанциям и хранилищу инженерного имущества, передает военкор Борис Рожин в своем telegram-канале.
"С утра 21 апреля ВС РФ применяют практически всю номенклатуру вооружений на фронте, включая различные дроны, ФАБы с УМПК и ракеты воздух-земля. Каких-то сдерживающих ограничителей после окончания "Пасхального перемирия" нет. Противник также достаточно активно пытается отвечать", — заявил Рожин.
Донецкое направление
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 269 попыток атак украинских БПЛА против гражданского населения и объектов инфраструктуры в ДНР. В районах Кирова и Куйбышева были перехвачены два дрона, осуществлявшие разведывательные полеты вблизи жилых массивов. Также был обнаружен фальшивый беспилотник, предназначенный для выявления позиций средств ПВО.
В Горловке нейтрализованы FPV-дрон с самодельным взрывным устройством и ударный барражирующий боеприпас, готовившие удары против гражданских объектов. За прошедшую неделю средствами РЭБ над Горловкой были перехвачены 97 беспилотников противника, передает телеканал РЕН ТВ.
Покровское и белгородское направления
На участке продолжаются встречные столкновения. Также тяжелые бои идут в районах Зверево, Котлино и Шевченко. В Белгородской области идут бои в районах Демидовки и Поповки, пишет telegram-канал WarGonzo.
Южнодонецкое направление
ВС РФ продвинулись в трех населенных пунктах на этом участке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Так, продвижение зафиксировано в Богатыре, Отрадном и Комаре. Пушилин подчеркнул, что продвижение произошло до заключения пасхального перемирия.
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