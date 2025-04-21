Стало известно, сколько заработал Светлаков за прошлый год

Прибыль фирмы юмориста Сергея Светлакова (родом из Екатеринбурга) — ООО «Студия Свердловск» — за 2024 год достигла 955,7 миллиона рублей. Согласно открытым данным, компания занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
Сумма почти в миллиард рублей стала рекордной для «Студия Свердловск». Чистая прибыль компании составила 34,7 млн рублей. Притом, что Светлаков является ее единственным учредителем.
К примеру, в 2023 году доход студии равнялся 254,6 млн рублей, а чистая прибыль — 2,3 млн рублей. Еще годом ранее компания заработала 121,2 млн рублей при чистом доходе в 1,7 млн рублей.
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