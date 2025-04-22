Экс-сотрудник курганского изолятора выиграл у УФСИН суд из-за операции на пальце

Бывший сотрудник СИЗО судился с курганским управлением ФСИН после операции на пальце и выиграл спор. Ведомство по решению суда должно будет компенсировать мужчине десятки тысяч рублей, заплаченных за операцию в центре Илизарова. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.
«Экс-сотрудник СИЗО не смог получить должного лечения перелома пальца в медсанчасти МВД. Ему пришлось обратиться в центр Илизарова, где была сделана операция, стоимостью почти 74 тысячи рублей. Деньги мужчина взял в кредит. При этом дополнительно заплатил за медуслуги более семи тысяч. Когда в УФСИН отказались оплачивать лечение, подал иск», — рассказали источники. Суд постановил, что УФСИН должно компенсировать более 83 тысяч рублей за лечение, а также 25 тысяч рублей за расходы на представителя.
Данные подтвердились судебной информацией. Работавший в СИЗО мужчина в быту молотком размозжил себе палец руки. В клинике МВД, где обслуживают сотрудников ФСИН, ему наложили лангету и отправили на больничный. В дальнейшем ему дали направление в центре Илизарова, поскольку боль не проходила. В медцентре ему наложили гипс и вынесли резюме об оперативном лечении оскольчатого перелома с помощью миниаппарата Илизарова.
Сотрудник несколько раз просил дать ему направление на операцию. В медотделе УФСИН ему сообщили, что договора с центром Илизарова на оказание медицинским услуг нет. После этого мужчина сделал операцию и подал иск о возмещении расходов.
Суд первой инстанции бывшему сотруднику отказал — якобы тот не соблюдал порядок обращения за бесплатной медпомощью. Апелляционный суд отменил это решение. Было отмечено, что при отсутствии в медорганизациях федеральных ведомств необходимых отделений или спецоборудования, лечение проводится в иных государственных медучреждениях.
Поскольку мужчина не добился направления от медсанчасти на лечение в центре Илизарова, он был вынужден оплатить его самостоятельно. Позже договор был заключен. Однако, немедленное проведение операции за счет заемных средств было обусловлено риском потери здоровья. Поскольку ФСИН должна была обеспечить сотруднику бесплатное лечение, то расходы были признаны убытками — суд обязал управление возместить расходы.
Редакция обратилась за комментариями к представителям УФСИН. В ведомстве ответили, что судебные разбирательства еще не окончены — была подана кассационная жалоба на данное решение.
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