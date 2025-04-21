Ермак собрался покорять Лондон в составе украинской делегации

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Андрей Ермак поедет в Лондон на переговоры по миру
Андрей Ермак поедет в Лондон на переговоры по миру Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинская делегации во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком поедет в Лондон на переговоры по урегулированию текущего конфликта. Об этом сообщили журналисты. 

«В украинскую делегацию войдут руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров; министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса», — заявили в РБК-Украина. Информацию о встрече в Лондоне также ранее подтверждал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что во время предстоящей встречи с представителями европейских стран и Украины удастся получить более конкретные ответы относительно путей разрешения конфликта. Как информирует газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, западные государства планируют в ближайшие дни в Лондоне согласовать ключевые параметры предлагаемого ими соглашения о прекращении огня на фронте. 

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Украинская делегации во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком поедет в Лондон на переговоры по урегулированию текущего конфликта. Об этом сообщили журналисты.  «В украинскую делегацию войдут руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров; министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса», — заявили в РБК-Украина. Информацию о встрече в Лондоне также ранее подтверждал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что во время предстоящей встречи с представителями европейских стран и Украины удастся получить более конкретные ответы относительно путей разрешения конфликта. Как информирует газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, западные государства планируют в ближайшие дни в Лондоне согласовать ключевые параметры предлагаемого ими соглашения о прекращении огня на фронте.  *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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