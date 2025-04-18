Завершение конфликта или снижение поддержки: пресс-секретарь США Рубио поставил Украине ультиматум

Госсекретарь США Марко Рубио провел пресс-конференцию. Американский политик поделился, как прошли переговоры Украины, США и стран Европы в Париже (Франция), и отметил, что совсем скоро страны встретятся вновь. Он отметил, что Европа должна быть вовлечена в урегулирование конфликта из-за множества введенных антироссийских санкций. Главные заявления госсекретаря США — в материале URA.RU.
Переговоры Украины и США в Париже
В Париже США поучаствовали в переговорах с представителями Британии, Франции, ФРГ и Киева по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио оценил их как «позитивные». Вашингтон ожидает ответ от получат официальный от украинской стороны в ближайшие время.
Дата следующей встречи Украины и США не определена
На следующей встрече с представителями Европы и Киева, как надеется Рубио, будут достигнуты «более определенные» ответы по урегулированию украинского кризиса. Он уточнил, что точная дата встречи еще не определена. Однако, по словам, американского госсекретаря, она состоится в начале следующей недели.
США не готовы участвовать в бесконечных переговорах по украинскому урегулированию
Государственный секретарь США отметил, что Вашингтон намерен оказывать поддержку процессу урегулирования ситуации на Украине столько времени, сколько потребуется. Однако он подчеркнул, что подобное не будет носить бесконечный характер, особенно если не будет отмечаться значимого прогресса.
Скоро определится судьба украинского конфликта
США намерены решить судьбу украинского кризиса в кротчайшее время. В течение ближайших дней США необходимо выяснить, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в краткосрочной перспективе. «Нам нужно понять сейчас в течение нескольких дней, возможно ли [урегулировать конфликт на Украине] в краткосрочной перспективе», — заявил госсекретарь. По его словам, в зависимости от этого понимания американская сторона намерена выстраивать свою дальнейшую политику, исходя из новых обстоятельств.
США хотят перенести фокус внимания с Украины
Соединенные Штаты оказывали Украине поддержку в течение продолжительного времени, однако сейчас стране следует сосредоточить свои усилия на других приоритетах. Рубио также напомнил, что за три года Киев получил от США миллиарды долларов.
Киев проинформировали о переговорах с Россией
Рубио сообщил, что Вашингтон проинформировал Киев о состоявшихся переговорах с Москвой. Также, по его словам, американская сторона предоставила украинским властям всю необходимую информацию о визите специального посланника президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа в Россию.
США пока не готовы обсуждать гарантии безопасности на Украине
США пока не готовы к публичному обсуждению вопроса о предоставлении гарантий безопасности Украине. По словам госсекретаря, этот вопрос поднимается на каждой встрече, посвященной урегулированию конфликта.
Почему ЕС должен участвовать в урегулировании конфликта
Рубио считает, что участие европейских стран в процессе урегулирования конфликта на Украине необходимо. Он обосновал это с тем, что значительная часть антироссийских санкций была введена именно Европейским союзом, и только европейские государства могут их отменить.
Также Рубио отметил, что конфликт на Украине происходит на европейском континенте. Поэтому, по его словам, страны Европы нельзя не привлекать к процессу мирного урегулирования.
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