На ремонт объекта культурного наследия «Дом Советов» в Перми потратят 37,5 млн

В Перми отремонтируют объект культурного наследия регионального значения «Дом советов» на ул. Ленина, 51. Стоимость контракта составила 37,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Дом советов“, расположенного по адресу: РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина,51. Работы необходимо провести в период с 19 мая 2025 по 17 февраля 2026 года», — сказано в документации, опубликованной на портале госзакупок.
Победителем аукциона стало ООО «Вектор», сообщили в Минзакупок Прикамья РБК Пермь. Отмечается, что компания ранее участвовала в 38 государственных контрактах на общую сумму 77,9 млн рублей. По итогам 2024 года выручка ООО «Вектор» составила 850 тысяч рублей, чистая прибыль — 38 тысяч рублей.
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