«Водитель без сознания»: на ЖБИ столкнулись две иномарки, работает реанимация

В Екатеринбурге на улице Сыромолотова, 17 произошло ДТП — столкнулись два автомобиля Nissan, есть пострадавшие. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«Один водитель без сознания (тот, который влетел в другую машину). Один в полном рассудке, ходит и все хорошо. Надеемся, что все живы, вроде людей в машинах больше нет», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Злой Екб».
В Госавтоинспекции по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. На месте также работают скорая помощь и пожарные.
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