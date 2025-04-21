«Водитель без сознания»: на ЖБИ столкнулись две иномарки, работает реанимация

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В ДТП пострадал один из водителей
В ДТП пострадал один из водителей Фото:

В Екатеринбурге на улице Сыромолотова, 17 произошло ДТП — столкнулись два автомобиля Nissan, есть пострадавшие. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Один водитель без сознания (тот, который влетел в другую машину). Один в полном рассудке, ходит и все хорошо. Надеемся, что все живы, вроде людей в машинах больше нет», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Злой Екб».

В Госавтоинспекции по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. На месте также работают скорая помощь и пожарные.

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В Екатеринбурге на улице Сыромолотова, 17 произошло ДТП — столкнулись два автомобиля Nissan, есть пострадавшие. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «Один водитель без сознания (тот, который влетел в другую машину). Один в полном рассудке, ходит и все хорошо. Надеемся, что все живы, вроде людей в машинах больше нет», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Злой Екб». В Госавтоинспекции по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. На месте также работают скорая помощь и пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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