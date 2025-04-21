Паслер поехал в Москву за новой должностью и «пропуском» на выборы губернатора

Врио губернатора Денис Паслер встретился с секретарем генсовета «ЕР» Якушевым

21 апреля 2025 в 22:52 Размер текста - 17 +

Денис Паслер возглавит свердловскую ячейку «ЕР» в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области — 2025 Встреча врио главы Свердловской области Дениса Паслера с секретарем генсовета «Единой России» Денисом Паслером была ритуальной лишь отчасти. Как стало известно, URA.RU статусные политики обсудили как минимум четыре важных темы, среди которых выдвижение Паслера на сентябрьские выборы губернатора от «ЕР». По процедуре такие решения не принимаются без одобрения со стороны президиума генсовета. Согласование этого партийного органа Паслеру необходимо и для того, чтобы возглавить свердловское отделение «Единой России». О том, что он получит эту должность, URA.RU сообщало еще в конце марта. «Также Паслер и Якушев говорили о выборах в Госдуму и свердловское заксобрание 2026 года», — поделился, не раскрывая нюансов, источник агентства. По предположению другого собеседника URA.RU, учитывая погруженность Якушева в региональные расклады, могли обсуждаться конкретные фамилии потенциальных кандидатов и округа. Результаты беседы пока неизвестны. Пресс-службы свердловского правительства и «Единой России» раскрыли лишь четвертую тему встречи — реализацию партийных проектов в Свердловской области. «Люди должны понимать, что тот или иной объект появился в результате работы конкретного проекта, его федерального и регионального координаторов и председателей общественных советов», — обозначил Якушев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча врио главы Свердловской области Дениса Паслера с секретарем генсовета «Единой России» Денисом Паслером была ритуальной лишь отчасти. Как стало известно, URA.RU статусные политики обсудили как минимум четыре важных темы, среди которых выдвижение Паслера на сентябрьские выборы губернатора от «ЕР». По процедуре такие решения не принимаются без одобрения со стороны президиума генсовета. Согласование этого партийного органа Паслеру необходимо и для того, чтобы возглавить свердловское отделение «Единой России». О том, что он получит эту должность, URA.RU сообщало еще в конце марта. «Также Паслер и Якушев говорили о выборах в Госдуму и свердловское заксобрание 2026 года», — поделился, не раскрывая нюансов, источник агентства. По предположению другого собеседника URA.RU, учитывая погруженность Якушева в региональные расклады, могли обсуждаться конкретные фамилии потенциальных кандидатов и округа. Результаты беседы пока неизвестны. Пресс-службы свердловского правительства и «Единой России» раскрыли лишь четвертую тему встречи — реализацию партийных проектов в Свердловской области. «Люди должны понимать, что тот или иной объект появился в результате работы конкретного проекта, его федерального и регионального координаторов и председателей общественных советов», — обозначил Якушев.