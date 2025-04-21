21 апреля 2025

Простой гроб и особое место погребения: стало известно содержание завещания Папы Римского

Папа Римский Франциск пожелал простую могилу в своем завещании
© Служба новостей «URA.RU»
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Франциск хотел, чтобы его последний путь завершился в этом Марианском святилище
Франциск хотел, чтобы его последний путь завершился в этом Марианском святилище Фото:
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Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск в своем завещании выразил пожелание, чтобы место его захоронения было скромным, без излишнего убранства. Он также указал, что хотел бы, чтобы его могила находилась между часовнями Павла и Сфорца. Текст завещания понтифика опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.

«Могила должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: „Franciscu“», — говорится в документе, текст которого приводит издание. Папа Римский Франциск выразил желание, чтобы его последний путь завершился в древнем Марианском святилище, куда он неоднократно приходил молиться.

Кроме того, понтифик попросил, чтобы его гробница была устроена в нише бокового нефа между часовней Павла (Salus Populi Romani) и часовней Сфорца, расположенными в упомянутой папской базилике, как указано в приложенном документе. Финансирование расходов, связанных с организацией захоронения, будет осуществлено за счет средств благотворителя, которые по распоряжению Папы передаются в папскую базилику Санта Мария Маджоре.

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Папа Римский Франциск в своем завещании выразил пожелание, чтобы место его захоронения было скромным, без излишнего убранства. Он также указал, что хотел бы, чтобы его могила находилась между часовнями Павла и Сфорца. Текст завещания понтифика опубликовала итальянская газета Corriere della Sera. «Могила должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: „Franciscu“», — говорится в документе, текст которого приводит издание. Папа Римский Франциск выразил желание, чтобы его последний путь завершился в древнем Марианском святилище, куда он неоднократно приходил молиться. Кроме того, понтифик попросил, чтобы его гробница была устроена в нише бокового нефа между часовней Павла (Salus Populi Romani) и часовней Сфорца, расположенными в упомянутой папской базилике, как указано в приложенном документе. Финансирование расходов, связанных с организацией захоронения, будет осуществлено за счет средств благотворителя, которые по распоряжению Папы передаются в папскую базилику Санта Мария Маджоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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