Простой гроб и особое место погребения: стало известно содержание завещания Папы Римского

Папа Римский Франциск в своем завещании выразил пожелание, чтобы место его захоронения было скромным, без излишнего убранства. Он также указал, что хотел бы, чтобы его могила находилась между часовнями Павла и Сфорца. Текст завещания понтифика опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.
«Могила должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: „Franciscu“», — говорится в документе, текст которого приводит издание. Папа Римский Франциск выразил желание, чтобы его последний путь завершился в древнем Марианском святилище, куда он неоднократно приходил молиться.
Кроме того, понтифик попросил, чтобы его гробница была устроена в нише бокового нефа между часовней Павла (Salus Populi Romani) и часовней Сфорца, расположенными в упомянутой папской базилике, как указано в приложенном документе. Финансирование расходов, связанных с организацией захоронения, будет осуществлено за счет средств благотворителя, которые по распоряжению Папы передаются в папскую базилику Санта Мария Маджоре.
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