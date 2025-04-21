21 апреля 2025

Во Львове самолет НАТО перепутали с НЛО

© Служба новостей «URA.RU»
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Шведский самолет во Львове во время тестового полета перепутали с НЛО
Шведский самолет во Львове во время тестового полета перепутали с НЛО Фото:

Над Львовской областью самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Saab 340 AEW&С производства Швеции в течение трех часов проводил тестовый полет, сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». Некоторые очевидцы, которые следили за данными сервиса Flightradar24, приняли самолет за НЛО.

«Самолет выполнял полет на небольшой высоте и „прижимался“ к польской границе, чтобы ретироваться как можно скорее», — говорится в публикации. Отмечается, что некоторые очевидцы приняли воздушное судно за неопознанный летающий объект, потому что в данных Flightradar24 оно было единственным отображающимся в небе рейсом.

Украинское издание «Страна.ua» также подтвердило факт проведения тестового полета. По его данным, в страну прибыл один из шести шведских самолетов.

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Над Львовской областью самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Saab 340 AEW&С производства Швеции в течение трех часов проводил тестовый полет, сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». Некоторые очевидцы, которые следили за данными сервиса Flightradar24, приняли самолет за НЛО. «Самолет выполнял полет на небольшой высоте и „прижимался“ к польской границе, чтобы ретироваться как можно скорее», — говорится в публикации. Отмечается, что некоторые очевидцы приняли воздушное судно за неопознанный летающий объект, потому что в данных Flightradar24 оно было единственным отображающимся в небе рейсом. Украинское издание «Страна.ua» также подтвердило факт проведения тестового полета. По его данным, в страну прибыл один из шести шведских самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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