Во Львове самолет НАТО перепутали с НЛО

Над Львовской областью самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Saab 340 AEW&С производства Швеции в течение трех часов проводил тестовый полет, сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». Некоторые очевидцы, которые следили за данными сервиса Flightradar24, приняли самолет за НЛО.
«Самолет выполнял полет на небольшой высоте и „прижимался“ к польской границе, чтобы ретироваться как можно скорее», — говорится в публикации. Отмечается, что некоторые очевидцы приняли воздушное судно за неопознанный летающий объект, потому что в данных Flightradar24 оно было единственным отображающимся в небе рейсом.
Украинское издание «Страна.ua» также подтвердило факт проведения тестового полета. По его данным, в страну прибыл один из шести шведских самолетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.