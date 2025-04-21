У главного краша россиянок из «Роскосмоса» появился новый заместитель

Ранее занимавший должность старшего вице-президента по инновационному развитию в компании «Ростелеком» Борис Глазков, был назначен на пост заместителя генерального директора государственной корпорации «Роскосмос». Об этом сообщили представители госкорпорации.
«Наблюдательный совет госкорпорации „Роскосмос“ согласовал назначение на должность заместителя генерального директора „Роскосмоса“ Бориса Глазкова, занимающего в настоящий момент должность старшего вице-президента по инновационному развитию ПАО „Ростелеком“, — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале корпорации.
Глазков, родившийся в 1981 году, является выпускником Московского авиационного института, где получил образование по направлению «Прикладная математика». С 2013 года он занимает должность в компании «Ростелеком». За свою профессиональную деятельность удостоен как ведомственных, так и государственных наград.
Должность генерального директора «Роскосмоса» в феврале 2025 года занял Дмитрий Баканов. После назначения Баканова пользователи Сети начали обсуждать внешность нового главы «Роскосмоса». Россиянки назвали его «космическим красавчиком», заявив, что «Голливуд отдыхает».
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