21 апреля 2025

Огненный шар заметили российские туристы, прилетевшие в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские туристы в Дубае засняли огненный шар в небе
Российские туристы в Дубае засняли огненный шар в небе Фото:

Российские туристы в Дубае засняли огненный шар в небе, который исчез через 30–40 секунд. Об этом сообщают СМИ. 

«Огненный шар в небе над Дубаем сняли на видео российские туристы. Точной информации о происхождении этого НЛО пока нет. Очевидцы увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что взрывов не было, сообщений о происшествиях — тоже. Предполагается, что это мог быть метеор. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 марта в 4:30 над Курганом сгорел болид — яркий метеор, хорошо видимый в западной части неба. Его зафиксировала камера. Болиды не представляют опасности, так как сгорают в атмосфере на высоте 60–70 км.

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Российские туристы в Дубае засняли огненный шар в небе, который исчез через 30–40 секунд. Об этом сообщают СМИ.  «Огненный шар в небе над Дубаем сняли на видео российские туристы. Точной информации о происхождении этого НЛО пока нет. Очевидцы увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что взрывов не было, сообщений о происшествиях — тоже. Предполагается, что это мог быть метеор.  Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 марта в 4:30 над Курганом сгорел болид — яркий метеор, хорошо видимый в западной части неба. Его зафиксировала камера. Болиды не представляют опасности, так как сгорают в атмосфере на высоте 60–70 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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