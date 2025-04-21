Из Тюмени в зону СВО отправилось 39 автомобилей и 11 грузовиков с посылками

Из Тюмени 21 апреля для помощи бойцам отправилось 39 автомобилей. Также на фронт был передан гуманитарный груз, который доставят в зону СВО на 11-ти грузовиках.
«Сегодня из Тюмени в зону специальной военной операции было отправлено 11 грузовиков с гуманитарной помощью. В рамках проекта „Тюмень для Победы“ в составе конвоя был передан груз для 6 воинских подразделений. Всего загружено 39 автомобилей, которые были наполнены коробками с теплыми вещами, запчастями и емкостями», — сообщил подробности в своем telegram-канале мэр Тюмени Максим Афанасьев. Груз отправился в города Краснодон, Мариуполь, Донецк, Белгород и Курск.
Автомобили были переданы различными организациями и предприятиями города. В отправку вошли и дизельные и бензиновые генераторы различной мощности. Кроме того, были приобретены детекторы дронов, электро- и бензоинструмент, а школьники изготовили 50 комплектов маскировочных сетей.
Ранее из Тюменской области в зону СВО отправили самый большой гуманитарный груз. На 11 автотралах расположили 29 автомобилей, генераторы, запчасти, зимнюю одежду, обувь, постельное белье и даже двухъярусные кровати.
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