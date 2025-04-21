В аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова рейс DP-339 авиакомпании «Победа» задержали на 11 часов. Его перенесли с позднего вечера 21 апреля на утро следующего дня, следует из онлайн-табло сочинского аэропорта.
«Сидим, ждем. Рейс должен был быть в 23:45. Задерживают рейсы только „Аэрофлота“, „Победы“, и „России“. Все остальные спокойно улетают. Люди идут на регистрацию, у них все замечательно», — поделилась пассажирка с telegram-каналом «Безумный Екб».
Борт должен вылететь в Екатеринбург в 10:45 по сочинскому времени. По словам екатеринбурженки, рейс задержали из-за неблагоприятных погодных условий в Адлере. Пассажирам выдали питание и воду, а позже сообщили, что на время ожидания разместят всех в отеле.
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