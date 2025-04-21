В ГД предложили придумать критерии отключения отопления в домах

Разработать критерии для отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщают СМИ.
«Это системная проблема, поэтому мы разработаем четкие критерии отключения отопления. Они будут учитывать не только текущие температуры и прогнозы синоптиков, но и особенности теплосетей в разных регионах», — приводит слова Чернышова РИА Новости. Депутат подчеркнул, что новые правила позволят более гибко реагировать на перемены в погоде и обеспечивать комфортные условия для жителей.
Вице-спикер также отметил, что приоритетами для коммунальных служб должны стать комфорт граждан и эффективное использование бюджетных средств. Он добавил, что недопустимо, чтобы жители страдали от жары в квартирах из-за позднего отключения отопления, а лишние расходы на обогрев ложились на плечи государства.
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