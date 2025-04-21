21 апреля 2025

В ГД предложили придумать критерии отключения отопления в домах

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Чернышов заявил, что бюджетные средства не должны тратиться на перетоп помещений
Чернышов заявил, что бюджетные средства не должны тратиться на перетоп помещений Фото:

Разработать критерии для отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщают СМИ.

«Это системная проблема, поэтому мы разработаем четкие критерии отключения отопления. Они будут учитывать не только текущие температуры и прогнозы синоптиков, но и особенности теплосетей в разных регионах», — приводит слова Чернышова РИА Новости. Депутат подчеркнул, что новые правила позволят более гибко реагировать на перемены в погоде и обеспечивать комфортные условия для жителей.

Вице-спикер также отметил, что приоритетами для коммунальных служб должны стать комфорт граждан и эффективное использование бюджетных средств. Он добавил, что недопустимо, чтобы жители страдали от жары в квартирах из-за позднего отключения отопления, а лишние расходы на обогрев ложились на плечи государства.

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Разработать критерии для отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщают СМИ. «Это системная проблема, поэтому мы разработаем четкие критерии отключения отопления. Они будут учитывать не только текущие температуры и прогнозы синоптиков, но и особенности теплосетей в разных регионах», — приводит слова Чернышова РИА Новости. Депутат подчеркнул, что новые правила позволят более гибко реагировать на перемены в погоде и обеспечивать комфортные условия для жителей. Вице-спикер также отметил, что приоритетами для коммунальных служб должны стать комфорт граждан и эффективное использование бюджетных средств. Он добавил, что недопустимо, чтобы жители страдали от жары в квартирах из-за позднего отключения отопления, а лишние расходы на обогрев ложились на плечи государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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