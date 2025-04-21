21 апреля 2025

В учебники истории добавят план Трампа по урегулированию украинского конфликта

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Попытки Трампа решить украинский конфликт впишут в российские учебники
Попытки Трампа решить украинский конфликт впишут в российские учебники Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

План по разрешению украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, будет отражен в будущих изданиях российских учебников по истории. Об этом сообщил Владимир Мединский — помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников.

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине, и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника как истории России, так и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — сказал он агентству ТАСС.

Мединский отметил, что не имеет полномочий высказываться относительно политики президента США. Вместе с тем, по его словам, как историк и наблюдатель, он может утверждать, что сейчас важный с исторической точки зрения период.

Как URA.RU писало ранее, Дональд Трамп положительно отозвался о предпринимаемых усилиях по мирному разрешению конфликта на Украине, охарактеризовав их как «очень хорошие». Российский философ и политолог, глава Института Царьграда Александр Дугин полагает, что президент США может отойти от своих предвыборных и инаугурационных обещаний добиться мира в течение 24 часов или полугода, а также отказаться от идеи заключения соответствующих соглашений, пишет «Царьград».

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План по разрешению украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, будет отражен в будущих изданиях российских учебников по истории. Об этом сообщил Владимир Мединский — помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников. «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине, и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника как истории России, так и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — сказал он агентству ТАСС. Мединский отметил, что не имеет полномочий высказываться относительно политики президента США. Вместе с тем, по его словам, как историк и наблюдатель, он может утверждать, что сейчас важный с исторической точки зрения период. Как URA.RU писало ранее, Дональд Трамп положительно отозвался о предпринимаемых усилиях по мирному разрешению конфликта на Украине, охарактеризовав их как «очень хорошие». Российский философ и политолог, глава Института Царьграда Александр Дугин полагает, что президент США может отойти от своих предвыборных и инаугурационных обещаний добиться мира в течение 24 часов или полугода, а также отказаться от идеи заключения соответствующих соглашений, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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