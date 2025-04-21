21 апреля 2025

Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Охлобыстин о возвращении Пугачевой в Россию: ничего не меняет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охлобыстин заявил, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит
Охлобыстин заявил, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит Фото:

Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит. Об этом заявил актер Иван Охлобыстин. Он отметил, что не хочет вмешиваться в ее личную жизнь. 

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — заявил Охлобыстин в интервью РИА Новости. Он сказал, что не может критиковать певицу, потому что она женщина. 

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева покинула Россию и сделала ряд заявлений, которые негативно сказались на ее популярности среди российских слушателей. Ведущий «Русского радио» Антон Юрьев объяснил отсутствие песен певицы в эфире позицией артистки, а также отметил, что аналогичная мера применяется к другим музыкантам, уехавшим из страны и высказавшимся против России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит. Об этом заявил актер Иван Охлобыстин. Он отметил, что не хочет вмешиваться в ее личную жизнь.  «Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — заявил Охлобыстин в интервью РИА Новости. Он сказал, что не может критиковать певицу, потому что она женщина.  После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева покинула Россию и сделала ряд заявлений, которые негативно сказались на ее популярности среди российских слушателей. Ведущий «Русского радио» Антон Юрьев объяснил отсутствие песен певицы в эфире позицией артистки, а также отметил, что аналогичная мера применяется к другим музыкантам, уехавшим из страны и высказавшимся против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...