Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит. Об этом заявил актер Иван Охлобыстин. Он отметил, что не хочет вмешиваться в ее личную жизнь.
«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — заявил Охлобыстин в интервью РИА Новости. Он сказал, что не может критиковать певицу, потому что она женщина.
После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева покинула Россию и сделала ряд заявлений, которые негативно сказались на ее популярности среди российских слушателей. Ведущий «Русского радио» Антон Юрьев объяснил отсутствие песен певицы в эфире позицией артистки, а также отметил, что аналогичная мера применяется к другим музыкантам, уехавшим из страны и высказавшимся против России.
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