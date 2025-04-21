В Пермском крае простились с погибшим на СВО Юрием Абдуловым

С бойцом простились 21 апреля 2025 года в Лысьве
В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Пермского края Юрий Абдулов. Об этом сообщила администрация Лысьвы.
«В зоне проведения СВО, в ходе ожесточенных боев погиб лысьвинец Юрий Разимович Абдулов. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Юрием Абдуловым состоялось в понедельник, 21 апреля 2025 года. Отмечается, что военнослужащий проходил службу в звании младшего сержанта.
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