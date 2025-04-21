21 апреля 2025

В Пермском крае простились с погибшим на СВО Юрием Абдуловым

© Служба новостей «URA.RU»
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С бойцом простились 21 апреля 2025 года в Лысьве
С бойцом простились 21 апреля 2025 года в Лысьве Фото:

В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Пермского края Юрий Абдулов. Об этом сообщила администрация Лысьвы.

«В зоне проведения СВО, в ходе ожесточенных боев погиб лысьвинец Юрий Разимович Абдулов. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с Юрием Абдуловым состоялось в понедельник, 21 апреля 2025 года. Отмечается, что военнослужащий проходил службу в звании младшего сержанта.

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В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Пермского края Юрий Абдулов. Об этом сообщила администрация Лысьвы. «В зоне проведения СВО, в ходе ожесточенных боев погиб лысьвинец Юрий Разимович Абдулов. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Юрием Абдуловым состоялось в понедельник, 21 апреля 2025 года. Отмечается, что военнослужащий проходил службу в звании младшего сержанта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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