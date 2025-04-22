Письма с нижегородской свалки доставят бойцам СВО

В Нижегородской области письма, написанные студентами местного строительного техникума для участников специальной военной операции (СВО), которые были найдены на мусорной свалке, вскоре будут отправлены на передовую. За организацию доставки выступил Дом народного единства.
«Невозможно наблюдать со стороны за историей с выброшенными письмами студентов бойцам СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил», — сообщается в telegram-канале Дома народного единства.
Ранее в Нижнем Новгороде на одной из городских помоек была обнаружена коробка с фронтовыми письмами, которые были написаны студентами местного строительного техникума для российских военнослужащих. По словам директора учебного заведения Галины Шибаевой, она не помнит, кому передали коробку с письмами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.