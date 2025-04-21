21 апреля 2025

Нефтяники ХМАО устроили масштабные эко-акции на автозаправках

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники провели эко-акции на заправках в Югре
Нефтяники провели эко-акции на заправках в Югре Фото:

На автозаправках «ЛУКОЙЛа» в Когалыме прошли необычные субботники — с шаманом, бубном и оленьей упряжкой. Сотрудники АЗС вместе с молодыми нефтяниками присоединились к международной акции «Чисто.Весна». Они навели порядок на заправках, а гости получили подарки и напутствие от шамана, сообщила URA.RU пресс-служба западносибирского предприятия.

«Сотрудники убирали территорию возле АЗС, приводили в порядок торговые залы, а посетителей автозаправок ждали селфи с представителями коренных малочисленных народов в национальных костюмах, шаманский обряд „на удачную дорогу“ и подарки от проекта „Больше чем покупка“, созданные людьми с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали агентству представители предприятия. Акция проходит второй год, объединив более 2,3 тысяч заправок в России, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Турции.

Экологический праздник приурочили к открытию клубного мотосезона в стране. Автолюбителей, которые заезжали заправить бак, встречали песнями и танцами творческие коллективы.

«Я заправилась, посадила дерево, получила подарок и даже станцевала с шаманом. Вот это я понимаю, обеденный перерыв», — поделилась одна из посетительниц. Причем, горожане также могли поучаствовать в экологической акции дистанционно. Через мобильное приложение выбрать саженец, отправить его в национальный парк, а затем следить за его ростом и развитием.

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На автозаправках «ЛУКОЙЛа» в Когалыме прошли необычные субботники — с шаманом, бубном и оленьей упряжкой. Сотрудники АЗС вместе с молодыми нефтяниками присоединились к международной акции «Чисто.Весна». Они навели порядок на заправках, а гости получили подарки и напутствие от шамана, сообщила URA.RU пресс-служба западносибирского предприятия. «Сотрудники убирали территорию возле АЗС, приводили в порядок торговые залы, а посетителей автозаправок ждали селфи с представителями коренных малочисленных народов в национальных костюмах, шаманский обряд „на удачную дорогу“ и подарки от проекта „Больше чем покупка“, созданные людьми с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали агентству представители предприятия. Акция проходит второй год, объединив более 2,3 тысяч заправок в России, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Турции. Экологический праздник приурочили к открытию клубного мотосезона в стране. Автолюбителей, которые заезжали заправить бак, встречали песнями и танцами творческие коллективы. «Я заправилась, посадила дерево, получила подарок и даже станцевала с шаманом. Вот это я понимаю, обеденный перерыв», — поделилась одна из посетительниц. Причем, горожане также могли поучаствовать в экологической акции дистанционно. Через мобильное приложение выбрать саженец, отправить его в национальный парк, а затем следить за его ростом и развитием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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