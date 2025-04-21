21 апреля 2025

Самые высокооплачиваемые челябинцы в среднем получают 122 тысячи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области самыми оплачиваемыми специалистами признали топ-менеджеров
В Челябинской области самыми оплачиваемыми специалистами признали топ-менеджеров Фото:

В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами стали топ-менеджеры со средними зарплатами в 122 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, также хорошо зарабатывают работники автосалонов и специалисты по инвестициям.

«На первом месте по уровню предлагаемых зарплат в регионе оказались специалисты высшего и среднего менеджмента. В среднем им предлагают 122 тысячи рублей», — заявили URA.RU в HeadHunter.

Исследование провели в конце марта — начале апреля. Замер показал, что представители автобизнеса могут рассчитывать на 100 тысяч, а инвестиционные консультанты — на 94,1 тысячи рублей.

В рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов вошли работники сельского хозяйства и добычи сырья. Они получают соответственно 93,4 и 88,7 тысячи рублей. При этом медиана зарплат в регионе составила 60,6 тысяч рублей, что на 5,5 тысячи рублей больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

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В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами стали топ-менеджеры со средними зарплатами в 122 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, также хорошо зарабатывают работники автосалонов и специалисты по инвестициям. «На первом месте по уровню предлагаемых зарплат в регионе оказались специалисты высшего и среднего менеджмента. В среднем им предлагают 122 тысячи рублей», — заявили URA.RU в HeadHunter. Исследование провели в конце марта — начале апреля. Замер показал, что представители автобизнеса могут рассчитывать на 100 тысяч, а инвестиционные консультанты — на 94,1 тысячи рублей. В рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов вошли работники сельского хозяйства и добычи сырья. Они получают соответственно 93,4 и 88,7 тысячи рублей. При этом медиана зарплат в регионе составила 60,6 тысяч рублей, что на 5,5 тысячи рублей больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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