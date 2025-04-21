Самые высокооплачиваемые челябинцы в среднем получают 122 тысячи

В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами стали топ-менеджеры со средними зарплатами в 122 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, также хорошо зарабатывают работники автосалонов и специалисты по инвестициям.
«На первом месте по уровню предлагаемых зарплат в регионе оказались специалисты высшего и среднего менеджмента. В среднем им предлагают 122 тысячи рублей», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Исследование провели в конце марта — начале апреля. Замер показал, что представители автобизнеса могут рассчитывать на 100 тысяч, а инвестиционные консультанты — на 94,1 тысячи рублей.
В рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов вошли работники сельского хозяйства и добычи сырья. Они получают соответственно 93,4 и 88,7 тысячи рублей. При этом медиана зарплат в регионе составила 60,6 тысяч рублей, что на 5,5 тысячи рублей больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
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