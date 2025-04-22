Hyundai оставила крючок для возвращения в Россию

Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в Роспатенте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Hyundai теперь может производить и продавать в РФ автомобили
Hyundai теперь может производить и продавать в РФ автомобили Фото:

Корейский автопроизводитель Hyundai, который ранее прекратил производство и продажи своих автомобилей в России, сделал значительный шаг к возобновлению своей деятельности на российском рынке. Согласно информации из базы Роспатента, компания зарегистрировала новые товарные знаки в России.

Согласно полученным данным, Hyundai теперь имеет возможность производить и продавать на российском рынке не только легковые автомобили, но и другую технику, включая грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Компания зарегистрировала в РФ товарные знаки «HYUNDAI H100», «XCIENT», «HYUNDAI H-1» и «HYUNDAI COUPE», следует из данных Роспатента.

Кроме того, в заявках Hyundai также упоминаются автомобильные комплектующие: колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие важные элементы. Это может указывать на планы компании не только продавать полный спектр автомобильной продукции, но и развивать производственные мощности в России, возможно, включая выпуск компонентов для автомобилей.

Ранее аналогичные шаги по регистрации товарных знаков в России предприняла другая южнокорейская компания — KIA, которая получила разрешение на проектирование заводов и производство автомобилей, а также обновила свой план продаж на российском рынке. Это следует из документа Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корейский автопроизводитель Hyundai, который ранее прекратил производство и продажи своих автомобилей в России, сделал значительный шаг к возобновлению своей деятельности на российском рынке. Согласно информации из базы Роспатента, компания зарегистрировала новые товарные знаки в России. Согласно полученным данным, Hyundai теперь имеет возможность производить и продавать на российском рынке не только легковые автомобили, но и другую технику, включая грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Компания зарегистрировала в РФ товарные знаки «HYUNDAI H100», «XCIENT», «HYUNDAI H-1» и «HYUNDAI COUPE», следует из данных Роспатента. Кроме того, в заявках Hyundai также упоминаются автомобильные комплектующие: колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие важные элементы. Это может указывать на планы компании не только продавать полный спектр автомобильной продукции, но и развивать производственные мощности в России, возможно, включая выпуск компонентов для автомобилей. Ранее аналогичные шаги по регистрации товарных знаков в России предприняла другая южнокорейская компания — KIA, которая получила разрешение на проектирование заводов и производство автомобилей, а также обновила свой план продаж на российском рынке. Это следует из документа Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...