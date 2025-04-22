Hyundai оставила крючок для возвращения в Россию

Корейский автопроизводитель Hyundai, который ранее прекратил производство и продажи своих автомобилей в России, сделал значительный шаг к возобновлению своей деятельности на российском рынке. Согласно информации из базы Роспатента, компания зарегистрировала новые товарные знаки в России.
Согласно полученным данным, Hyundai теперь имеет возможность производить и продавать на российском рынке не только легковые автомобили, но и другую технику, включая грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Компания зарегистрировала в РФ товарные знаки «HYUNDAI H100», «XCIENT», «HYUNDAI H-1» и «HYUNDAI COUPE», следует из данных Роспатента.
Кроме того, в заявках Hyundai также упоминаются автомобильные комплектующие: колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие важные элементы. Это может указывать на планы компании не только продавать полный спектр автомобильной продукции, но и развивать производственные мощности в России, возможно, включая выпуск компонентов для автомобилей.
Ранее аналогичные шаги по регистрации товарных знаков в России предприняла другая южнокорейская компания — KIA, которая получила разрешение на проектирование заводов и производство автомобилей, а также обновила свой план продаж на российском рынке. Это следует из документа Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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