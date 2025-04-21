KIA зарегистрировала новые товарные знаки в России

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KIA зарегистрировали в РФ четыре товарных знака
KIA зарегистрировали в РФ четыре товарных знака Фото:

Южнокорейская компания KIA одобрила регистрацию четырех товарных знаков в России — один из них позволит компании проектировать заводы для производства автомобилей. Это следует из документа Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«Дата государственной регистрации: 16.04.2025. Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания KIA», — сообщается в документах Федеральной службы, они опубликованы на официальном сайте. Отмечается, что один из этих знаков — для проектирования автомобильного завода, еще два — для производства автомобилей, масел, и цехов обслуживания, последний — KIA Connect, нужен для работы сервиса для дистанционной активации функций машины. 

Ранее KIA обновила свой план продаж, в который входят 50 тысяч авто на рынке России и якобы всех стран СНГ. В настоящее время на заводе Hyundai выпускают машины Solaris. У компании еще есть право выкупа.

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Южнокорейская компания KIA одобрила регистрацию четырех товарных знаков в России — один из них позволит компании проектировать заводы для производства автомобилей. Это следует из документа Федеральной службы по интеллектуальной собственности. «Дата государственной регистрации: 16.04.2025. Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания KIA», — сообщается в документах Федеральной службы, они опубликованы на официальном сайте. Отмечается, что один из этих знаков — для проектирования автомобильного завода, еще два — для производства автомобилей, масел, и цехов обслуживания, последний — KIA Connect, нужен для работы сервиса для дистанционной активации функций машины.  Ранее KIA обновила свой план продаж, в который входят 50 тысяч авто на рынке России и якобы всех стран СНГ. В настоящее время на заводе Hyundai выпускают машины Solaris. У компании еще есть право выкупа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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