KIA зарегистрировала новые товарные знаки в России

Южнокорейская компания KIA одобрила регистрацию четырех товарных знаков в России — один из них позволит компании проектировать заводы для производства автомобилей. Это следует из документа Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
«Дата государственной регистрации: 16.04.2025. Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания KIA», — сообщается в документах Федеральной службы, они опубликованы на официальном сайте. Отмечается, что один из этих знаков — для проектирования автомобильного завода, еще два — для производства автомобилей, масел, и цехов обслуживания, последний — KIA Connect, нужен для работы сервиса для дистанционной активации функций машины.
Ранее KIA обновила свой план продаж, в который входят 50 тысяч авто на рынке России и якобы всех стран СНГ. В настоящее время на заводе Hyundai выпускают машины Solaris. У компании еще есть право выкупа.
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