Силовики уличили скандального застройщика из ХМАО в махинациях с землей для многодетных

В Нижневартовске (ХМАО) предприниматель Виктор Руссу уличен в мошеннических схемах по обращению с землей для многодетных семей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
«Прокуратура Нижневартовска провела проверку исполнения местной администрацией установленной законом обязанности по обеспечению многодетных семей земельными участками. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, организованное группой, в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.
В январе 2019 года генеральный директор строительной организации Виктор Руссу арендовал муниципальную землю и построил на ней якобы капитальные коттеджи, чтобы оформить их в собственность. А позже незаконно продал участок по льготной цене родственнице.
В результате бюджету Нижневартовска причинен ущерб в особо крупном размере, нарушены права в том числе многодетных семей, которые могли бы получить эту землю под ИЖС по госпрограмме. Результат расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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