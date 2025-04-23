23 апреля 2025

Площадь Революции в Челябинске временно закроют для пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиции построения ко Дню Победы в Челябинске пройдут 23 и 25 апреля
Репетиции построения ко Дню Победы в Челябинске пройдут 23 и 25 апреля Фото:

В Челябинске 23 и 25 апреля состоятся репетиции торжественного построения к Дню Победы. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.

«На площади Революции 23 апреля пройдет первая репетиция Парада Победы с участием Челябинского гарнизона. Вторая репетиция состоится 25 апреля с 16:00 до 21:00», — передает слова Авдеева корреспондент URA.RU.

Вице-мэр также уточнил, что в рамках подготовки к празднику в городе смонтировано 100 рекламных конструкций и размещены 244 флага на мостах. Кроме того, еще 168 флагов установлены в общественных пространствах Челябинска. Авдеев подчеркнул, что особое внимание обратят на оформление Металлургического района.

Локации также будут украшены вблизи ледовой арены «Трактор». Впервые украшения появятся в микрорайоне «Чурилово», на Шершневском кольце. Все работы планируют завершить к 27 апреля.

Первая репетиция была назначена в Челябинске 21 апреля. Тогда на площадь Революции вышли творческие коллективы, а в мэрии уточнили, что ограничения коснуться только пешеходов. Будет ли перекрыто движение транспорта — пока неизвестно.

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В Челябинске 23 и 25 апреля состоятся репетиции торжественного построения к Дню Победы. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев. «На площади Революции 23 апреля пройдет первая репетиция Парада Победы с участием Челябинского гарнизона. Вторая репетиция состоится 25 апреля с 16:00 до 21:00», — передает слова Авдеева корреспондент URA.RU. Вице-мэр также уточнил, что в рамках подготовки к празднику в городе смонтировано 100 рекламных конструкций и размещены 244 флага на мостах. Кроме того, еще 168 флагов установлены в общественных пространствах Челябинска. Авдеев подчеркнул, что особое внимание обратят на оформление Металлургического района. Локации также будут украшены вблизи ледовой арены «Трактор». Впервые украшения появятся в микрорайоне «Чурилово», на Шершневском кольце. Все работы планируют завершить к 27 апреля. Первая репетиция была назначена в Челябинске 21 апреля. Тогда на площадь Революции вышли творческие коллективы, а в мэрии уточнили, что ограничения коснуться только пешеходов. Будет ли перекрыто движение транспорта — пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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