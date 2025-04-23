Площадь Революции в Челябинске временно закроют для пешеходов

В Челябинске 23 и 25 апреля состоятся репетиции торжественного построения к Дню Победы. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.
«На площади Революции 23 апреля пройдет первая репетиция Парада Победы с участием Челябинского гарнизона. Вторая репетиция состоится 25 апреля с 16:00 до 21:00», — передает слова Авдеева корреспондент URA.RU.
Вице-мэр также уточнил, что в рамках подготовки к празднику в городе смонтировано 100 рекламных конструкций и размещены 244 флага на мостах. Кроме того, еще 168 флагов установлены в общественных пространствах Челябинска. Авдеев подчеркнул, что особое внимание обратят на оформление Металлургического района.
Локации также будут украшены вблизи ледовой арены «Трактор». Впервые украшения появятся в микрорайоне «Чурилово», на Шершневском кольце. Все работы планируют завершить к 27 апреля.
Первая репетиция была назначена в Челябинске 21 апреля. Тогда на площадь Революции вышли творческие коллективы, а в мэрии уточнили, что ограничения коснуться только пешеходов. Будет ли перекрыто движение транспорта — пока неизвестно.
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