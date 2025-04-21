Депутаты увеличили выплаты курганским дружинникам

В Курганской области дружинникам увеличили выплаты. Законопроект утвердили депутаты на заседании областной думы 22 апреля, передает корреспондент URA.RU.
«Речь идет о материальном стимулировании дружинников. Сегодня в условиях дефицита личного состава УМВД вопрос важный, ключевой», — подчеркнул спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты поддержали законопроект.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области действуют 226 народных дружин. Сейчас дружинникам платят 300 рублей за выход на патрулирование, планируют поднять до 500 рублей. От 1000 до 3000 рублей выплачивают за помощь в пресечении правонарушения или преступления. Некоторые дружинники отказались от статуса из-за редких выплат. Изменения в законе помогут сохранить количественный состав дружинников, считают законодатели.
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