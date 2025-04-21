21 апреля 2025

Депутаты увеличили выплаты курганским дружинникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские дружинники будут получать от 500 рублей за выход на дежурство
Курганские дружинники будут получать от 500 рублей за выход на дежурство Фото:

В Курганской области дружинникам увеличили выплаты. Законопроект утвердили депутаты на заседании областной думы 22 апреля, передает корреспондент URA.RU.

«Речь идет о материальном стимулировании дружинников. Сегодня в условиях дефицита личного состава УМВД вопрос важный, ключевой», — подчеркнул спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты поддержали законопроект.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области действуют 226 народных дружин. Сейчас дружинникам платят 300 рублей за выход на патрулирование, планируют поднять до 500 рублей. От 1000 до 3000 рублей выплачивают за помощь в пресечении правонарушения или преступления. Некоторые дружинники отказались от статуса из-за редких выплат. Изменения в законе помогут сохранить количественный состав дружинников, считают законодатели.

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В Курганской области дружинникам увеличили выплаты. Законопроект утвердили депутаты на заседании областной думы 22 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Речь идет о материальном стимулировании дружинников. Сегодня в условиях дефицита личного состава УМВД вопрос важный, ключевой», — подчеркнул спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты поддержали законопроект. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области действуют 226 народных дружин. Сейчас дружинникам платят 300 рублей за выход на патрулирование, планируют поднять до 500 рублей. От 1000 до 3000 рублей выплачивают за помощь в пресечении правонарушения или преступления. Некоторые дружинники отказались от статуса из-за редких выплат. Изменения в законе помогут сохранить количественный состав дружинников, считают законодатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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