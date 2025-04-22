Умер скульптор и живописец Зураб Церетели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церетели скончался после продолжительной болезни
Церетели скончался после продолжительной болезни Фото:

Зураб Церетели, известный скульптор и живописец, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова.

«Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже», — сообщила Коробейникова в своем telegram-канале.

Она призвала запомнить Церетели счастливым и занятым любимым делом, как на преложенной к посту фотографии. По ее словам, причиной смерти скульптора является продолжительная болезнь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зураб Церетели, известный скульптор и живописец, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. «Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже», — сообщила Коробейникова в своем telegram-канале. Она призвала запомнить Церетели счастливым и занятым любимым делом, как на преложенной к посту фотографии. По ее словам, причиной смерти скульптора является продолжительная болезнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...