Умер скульптор и живописец Зураб Церетели

Зураб Церетели, известный скульптор и живописец, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова.
«Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже», — сообщила Коробейникова в своем telegram-канале.
Она призвала запомнить Церетели счастливым и занятым любимым делом, как на преложенной к посту фотографии. По ее словам, причиной смерти скульптора является продолжительная болезнь.
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