В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника украинской идеологии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, действия мужчины вылились в уголовное дело по факту государственной измены.
«В отношении южноуральца были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети „Интернет“). Дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Новая статья в деле появилась после установления информации о том, что челябинец финансировал военную организацию, выступающую против России. Транши переводились в период с октября 2022 года по май 2023 года.
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